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Yaramazlara biraz batar!

Macron: Türkiye doğalgaz arama faaliyetlerini durdurmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz’deki askeri varlıklarını artıracaklarını belirterek, Türkiye’ye bu bölgede yürüttüğü doğalgaz arama faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

Fotoğraf: AA

Macron, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile telefonda yaptığı görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

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Açıklamada, Macron’un Miçotakis’e Türkiye’nin ‘tek taraflı’ gerçekleştirdiği arama faaliyetlerinden kaygı duyduğunu ve iki NATO üyesi arasında ‘barışçıl bir diyalog ortamının doğabilmesi için’ bu faaliyetlerin durdurulması gerektiğini söylediği belirtildi.

Macron ayrıca, ‘bölgedeki durumu izlemek ve uluslararası hukukun uygulanma kararlığını vurgulamak amacıyla’ Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını ‘geçici olarak güçlendireceklerini’ de sözlerine ekledi.

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