Macron: Sözlerimin arkasındayım; güçlü bir NATO’dan yanayım

“Nato’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözleriyle tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Tepki çekti biliyorum ama sözlerimin arkasındayım; güçlü bir NATO’dan yanayım” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Macron, Britanya’nın başkenti Londra’nın ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi’nde, sarfettiği o sözler için bugün “Nahoş ve aşağılayıcı” diyen ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geldi.

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Macron, YPG’yi kast ederek “Türkiye, aynı safta yer aldığımız gruplarla çatışıyor” dedi ve terörist kavramının netleştirilmesi gerektiğini savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi ayrıca Suriye’de IŞİD’in ‘vekili’ örgütlerle işbirliği yapmakla da suçlayarak, Ankara’nın ‘muğlak’ tavrını da ayrıca Londra’daki NATO toplantısında netleştirmesi gerektiğini söyledi.

Macron, şöyle dedi: “Bugün ortak düşmanımız terör örgütleri. Üzgünüm ama masada ortak bir terör örgütü tanımı yok. Türkiye’ye baktığımda IŞİD’e karşı bizimle omuz omuza çarpışanlarla savaştıklarını görüyorum, Türkiye’nin ise bazen IŞİD’in vekili örgütlerle çalıştığını görüyorum.”

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Macron, “Sen önce kendi beyin ölümüne baktır” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik sert eleştirileri anımsatıldığında ise şunları söyledi: “Tüm liderlere saygım var. Bana yönelik sözlere yanıt vermeyeceğim. Ama soracağım sorular var. Nasıl oluyor da NATO’nun üyesisiniz ve Rusya’dan S-400 alıyorsunuz? YPG’nin terör örgütü olarak kabul edilmediği takdirde buradan çıkan kararları bloke edileceğini söylediler. Avrupa’nın sistemlerini alabilirlerdi ancak Avrupa’yla uyumlu olmamayı Türkiye seçti. Bunu da bilmeniz gerekiyor.”

‘ABD önemli oyuncu’

ABD Başkanı Trump da şöyle konuştu: “Afrika’da varlığınız çok önemliydi. ABD’nin çok fazla, diğerlerinin çok az ödeme yaptığını söylemeniz önemliydi. Biz çok önemli bir oyuncuyuz ve biz olmadan NATO kesinlikle aynı şey olmayacaktır. ABD’nin sırtından geçiniyorlar.”

ABD’nin S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu Türkiye’nin patriot gibi savunma sistemleri almak istediğini ancak alamadığını söyleyerek yanıtladı. Trump, Türkiye’nin patriot’ları alamamasının sorumlusu olarak Obama yönetimini suçlarken, Türkiye’ye yaptırımlar getirilmesine ‘baktıklarını’ söyledi. Trump, bu konudaki sorular üzerine de “Şu anda bakıyoruz, hatta konu hakkında konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye Patriot füzelerini almak istedi ve Obama yönetimi izin vermedi. Ancak başka bir sistemi alacak oldukları zaman izin verdi” dedi.

Kuruluşunun 70’nci yılında düzenlenen zirvenin, öncesindeki tartışmalar ve üye ülkelerin ilişkileri göz önünde bulundurularak ‘ittifakın geleceğinin’ de masaya yatırılacağı bir toplantı olması bekleniyor.