Macron, Notre Dame’ı yeniden inşa etme sözü verdi; iş dünyası kayıtsız kalmadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam çıkan yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşa edileceğiini söyledi. 850 yıllık katedralin yeniden inşası için şimdiden işinsanı ve kuruluşlardan yüz milyonlarca avro sözü geldi.

Macron, katedrale eşi Brigitte ile birlikte gitti. Fotoğraf: Reuters

Dumanların yükseldiği dakikalarda tarihi yapının önüne giden Macron yangını ‘korkunç bir trajedi’ diye niteledi. Macron, “Daha kötüsü olabilirdi ama önlendi. Cesur itfaiye ekiplerimiz katedralin ana taş yapısını kurtarmayı başardı. İçeri girmeseler kesinlikle çökecekti” dedi.

Reklam

Katedrali yeniden inşa etmek için uluslararası bir fon oluşturma çağrısı yapan Macron şunları söyledi: “Fransa’nın tarihinin parçası olan katedrali hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda tamamlayacağımız bir proje geliştireceğiz. Bu Fransa halkının beklediği ve tarihimizin hak ettiği şeydir.”

Kering Group’un CEO’su Fransız milyarder François-Henri Pinault 100 milyon avro (yaklaşık 655 milyon lira) ayrılacağını açıkladı. Louis Vuitton ve Sephora gibi ünlü markaları çatısında barındıran LVMH’nin sahibi Bernard Arnault ve ailesi de 200 milyon avro (yaklaşık 1.3 milyar lira) sözü verdi.

Fransız vakıf Fondation du Patrimoine de Unesco Kültür Mirası listesinde yer alan katedral için uluslararası fon oluşturacağını açıkladı.

Reklam

Yenileme çalışmaları sırasında çıkan yangın dokuz saat süren çaba sonucunda kontrole alındı. Yangın, çatısı çöken, camları ve ahşap iç yapısı başta olmak üzere büyük kısmı yanan katedralin iki kulesine sıçrasa da kuleler ve taş yapı kurtarıldı.

Nedenin anlaşılması için soruşturma başlatan Paris savcılığı, “Şimdilik kaza olduğunu düşünüyoruz. Restorasyon çalışmalarının sebep olup olmadığını da araştırıyoruz” dedi. 500 itfaiyecinin görev yaptığı yangın söndürme çalışmalarında bir itfaiyeci hafif yaralandı.



