Macron: NATO’nun harekata tepki göstermemesi büyük hata

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekatını ‘çılgınlık’ olarak niteleyip NATO’nun bu harekata tepki göstermemesini ise ‘büyük bir hata’ olarak gördüğünü söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki AB Liderler Zirvesi’nin ardından konuşan Macron, gelecek haftalarda Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile büyük ihtimalle Londra’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini söyledi.

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Macron, “Türkiye konusunda ortak bir karar aldık. Türkiye’ye silah ihracatlarını durdurduk” dedi.