Diken

Yaramazlara biraz batar!

Macron: NATO’nun harekata tepki göstermemesi büyük hata

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekatını ‘çılgınlık’ olarak niteleyip NATO’nun bu harekata tepki göstermemesini ise ‘büyük bir hata’ olarak gördüğünü söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki AB Liderler Zirvesi’nin ardından konuşan Macron, gelecek haftalarda Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile büyük ihtimalle Londra’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini söyledi.

Reklam

Macron, “Türkiye konusunda ortak bir karar aldık. Türkiye’ye silah ihracatlarını durdurduk” dedi.

Erdoğan: YPG’nin temizlendiği yerleri rejimin alması bizi rahatsız etmez

Erdoğan ‘güvenli bölge’yi tarif etti: Derinlik 32, genişlik 444 km

SON HABERLER

Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyım atandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinin HDP’li belediye başkanı Semire Nergiz’in ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin HDP’li belediye başkanı Remziye Yaşar’ın yerlerine kayyım atandı. Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar ve Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı belediye başkanı olarak görevlendirildiler.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...