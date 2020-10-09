Macron: Karabağ’da yakında ateşkes sağlanacağına inanıyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, durumun kırılgan olmasına rağmen Dağlık Karabağ çatışmalarında ‘yakında’ ateşkes sağlanacağına inandığını söyledi.

Karabağ’ın en büyük kenti Stepanakert (Fotoğraf: Reuters)

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile dün geç saatlerde ve bugün erken saatlerde görüştü. Tüm taraflar, ‘görüşmelerin önümüzdeki günlerde tekrar başlamasını’ hedeflediğini belirtti.

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Dağlık Karabağ’da 1991-1994 yıllarındaki savaştan bu yana en şiddetli çatışmalar meydana geliyor. Azerbaycan ile Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeniler arasında 29 Eylül’de başlayan çatışmalarda en az 250 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Bakü ve Erivan birbirlerini topraklarına saldırmakla suçluyor.

Son olarak Ermen ve Azeri dışişleri bakanlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle Moskova’daki görüşmeye katılacağı duyurulmuştu.