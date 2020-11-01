Macron: İnsanlar benim karikatürleri desteklediğimi düşündü; ben fikir özgürlüğünü savunuyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, peygamberlerinin karikatürlerinin yayınlanmasına öfke duyan Müslümanların duygularını anladığını ancak savaşmaya çalıştığı şeyin ‘radikal İslam’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

El Cezire’ye konuşan Macron röpörtajda şunları söyledi:

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”İfade edilen duyguları anlıyorum ve saygı duyuyorum ama şu anda rolümü anlamalısınız. Rolüm iki şeyi yapmak: sakinliği teşvik etmek ve bu hakları korumak. Ülkemde her zaman konuşma, yazma, düşünme, çizme özgürlüğünü savunacağım.

Tepkilerin yalanlar ve sözlerimin çarpıtılması sonucu geldiğini düşünüyorum çünkü insanlar benim bu karikatürleri desteklediğimi düşündü. Karikatürler bir hükümet projesi değil, hükümete bağlı olmayan özgür ve bağımsız gazetelerden çıktı.

‘İlk kurban Müslümanlar’

Bugün dünyada İslam’ı çarpıtan insanlar var ve savunduğunu iddia ettikleri bu din adına insan öldürüyorlar, katlediyorlar. … Bugün İslam adına bazı aşırılıkçı hareketlerin ve kişilerin uyguladığı şiddet var. Elbette bu İslam için bir problem çünkü Müslümanlar bu şiddetin ilk kurbanları oluyor. Terör kurbanlarının yüzde 80’inden fazlası Müslüman ve bu hepimiz için bir sorun.”

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Ankara’ya tepki

Fransız cumhurbaşkanı, Türkiye’yi NATO müttefiklerine karşı ‘kavgacı’ bir tutum benimsemekle suçlayarak, Fransa’nın isteğinin ‘sakinleşmek’ olduğunu ancak bunun gerçekleşmesi için ‘Türkiye cumhurbaşkanının Fransa’ya, Avrupa Birliği’ne ve değerlerine saygı duyması, yalan söylememesi ve hakaret etmemesi’ gerektiğini söyledi.

Macron, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesini NATO müttefikleri için sürpriz bir saldırı olarak nitelendirdi ve Ankara’nın Doğu Akdeniz’de ‘son derece saldırgan’ bir tutum sergilerken Libya’daki silah ambargosuna saygı göstermediğini ifade etti.

Macron, Fransa’nın, Ege Denizi açıklarında meydana gelen ölümcül depremin ardından Türkiye’ye taziyelerini sunduğunu ve olay yerine yardım göndermeye hazır olduklarını da açıklamalarına ekledi.