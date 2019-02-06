Macron ilan etti: 24 Nisan, artık Fransa için resmen ‘soykırımı anma günü’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915’te Ermenilerin Osmanlı toprakları içinde sürgün edilmesine ilişkin kararın alındığı 24 Nisan’ı ‘Ermeni soykırımını anma günü’ ilan ettiğini açıkladı.
Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi’nin akşam yemeğinde konuşan Macron, Fransa’nın 1915 olaylarını ‘Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Ermenilerin acımasızca katledilmesi’ olarak niteleyen ilk ülkeler arasında olduğunu belirtti.
Erdoğan’ı bilgilendirmiş
Macron, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı önceden karar hakkında bilgilendirdiğini, Türkiye ile açık diyaloğu sürdürmek istediğini söyledi.
Fransa 1915 olaylarını 2001 yılında resmen ‘soykırım‘ olarak tanımıştı. Macron’un 2017’deki seçim vaatlerinden birisi, 24 Nisan’ı resmi anma günü haline getirmekti.