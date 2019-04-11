Macron ‘Ermeni soykırımı’ kararını imzaladı

Fransa’nın 24 Nisan’ı ‘Ermeni Soykırımını Anma Günü’ ilan ettiğine dair kararname Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanıp yayınlandı.

Fotoğraf: Reuters

Fransa’nın kararına Türkiye’den tepki gecikmedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi: “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ’24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Günü’ kararnamesi, AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını açıkça ihlal ediyor. Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti.”

İtalya’da da meclis dün ‘Ermeni soykırımı’nın resmen tanınması ve uluslararası alanda savunulması istenen önergeyi kabul etmişti. Koalisyon hükümeti tarafından desteklenen önerge 43 çekimsere karşı 382 ‘Evet’ oyuyla kabul edilirken hiç ret oyu çıkmamıştı. Önergenin sahiplerinden 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Enrico Carelli, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan tamamen farklı, dost ülke (Türkiye ile) iyi ilişkilerimizi tartışma konusu yapmayın” demişti.