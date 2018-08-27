Macron: Erdoğan’ın Türkiye’si, Mustafa Kemal’in Türkiye’si değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine nokta konulması, bunun yerine tıpkı Rusya gibi Türkiye ile de stratejik ortaklığa gidilmesi gerektiğini söyledi. Macron, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’si, Mustafa Kemal döneminin Türkiye’si değil” dedi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Elysee Sarayı’nda 250 civarında diplomat, milletvekili ve uluslararası ilişkiler uzmanının katıldığı toplantıda konuşan Macron, dış politika vizyonunu ve AB’nin güvenliğine ilişkin önerilerini açıkladı.

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Fransa cumhurbaşkanı, AB’nin güvenliğinin artık ABD’ye emanet edilemeyeceğini kaydederek, “Rusya da dahil Avrupa’daki bütün ortaklarımızla güvenlik konularını enine boyuna gözden geçirmemizi isteyeceğim” dedi.

Avrupa’nın Türkiye ve Rusya ile yeni tip ilişkiler tesis etmesine ihtiyaç duyduklarını belirten Macron, aynı zamanda bu ülkelerin geçirdiği değişimi de dikkate almaları gerektiğini aktardı.

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”Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’si, Mustafa Kemal döneminin Türkiye’si değil” diyen Macron şöyle devam etti: ‘‘Rusya ve Türkiye ile ilişkileri düşünmeden uzun vadeli bir Avrupa’yı inşa edemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Avrupa karşıtı görünen pan-İslamcı gündemini her gün yeniden teyit ederken dürüst ve açık bir şekilde Türkiye’nin AB üyeliği hakkında konuşmaya devam edebileceğimizi düşünüyor muyuz? Dolayısıyla AB üyeliği değil de stratejik ortaklık inşa etmek lazım. Bu iki güç kollektif güvenliğimiz için önemli olduğundan Rusya ve Türkiye ile stratejik ortaklık lazım, onların Avrupa ile bağlı olması lazım.”

Macron’un konuşması öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefikleriyle arasına mesafe koyan bir dizi açıklama yapmıştı.

Trump açıklamalarında defalarca bu Batı ittifakının karşılıklı savunma konularındaki kararlılığını sorguladığı gibi ABD’nin Avrupa’ya verdiği askeri desteğin fazla masraflı olduğundan şikayet etmişti.