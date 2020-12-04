Macron: Erdoğan’ı ve özgürlükçü Türkiye halkını ayrı tutuyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Ben Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını ve hükümetini, özgürlüğü seven, büyük bir özgürlükçü halk olan Türkiye halkından ayrı tutuyorum.” dedi.

Fotoğraf: Reuters

İnternet üzerinden yayın yapan Brut gazetesine konuşan Macron, ülkesi ve uluslararası gündemle ilgili soruları yanıtladı.

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Euronews Türkçe’nin haberine göre, Fransa cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Macron Fransa’nın başına beladır’ açıklaması ile ilgili ne düşündüğü sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben asla ‘ad hominem’ (fikirler yerine şahsiyete hücum eden) şekilde cevaplar vermem. Bizi ayıran husus da budur. Ben saygıya inanıyorum, toplumlarımız gitgide şiddetleniyor ve bazı liderle de bu şiddete örnek oluyor. Siyasi liderler arasındaki bu tür hakaretlerin doğru yöntem olmadığını düşünüyorum.

Biz Fransa’da ifade özgürlüğünü savunuyoruz, Erdoğan’ın Türkiye’sine karşı da ifade özgürlüğünü savunmalıyız. Ben ayrıca Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını ve hükümetini, özgürlüğü seven, büyük bir özgürlükçü halk olan Türkiye halkından da ayrı tutuyorum.”

Erdoğan, bugün, Fransa Parlamentosu’nun Dağlık Karabağı tanıma kararı ile ilgili gazetecilere şu açıklamalarda bulunmuştu: “Fransa’nın arabulucu hüviyeti kaybolmuştur. Macron Fransa’nın başına beladır. Macron ile Fransa çok tehlikeli bir dönem yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun., aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacak. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya’yı versinler.”