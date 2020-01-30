Macron, Erdoğan’ı Libya konusunda verdiği sözleri tutmamakla suçladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ‘Türk savaş gemilerinin Suriyeli paralı askerler eşliğinde Libya topraklarına geldiğini’ belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Libya konusunda verdiği sözleri tutmamakla suçladı.

Fotoğraf: Reuters

Macron, dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu: “Son günlerde Türk savaş gemilerinin Suriyeli paralı askerler eşliğinde Libya topraklarına geldiğini görüyoruz. Bu, (Almanya’nın başkenti) Berlin’de uzlaşılanın açık ve ciddi ihlalidir. Berlin Konferansı’nda verilen sözün tutulmamasıdır.”

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‘Gerçekdışı iddialar’

Dışişleri Bakanlığı Fransız liderin açıklamalarına yanıt vererek, Macron’un ‘gerçekdışı iddialarla gündem yaratmaya çalıştığı’nı ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Libya’da yaşanan sıkıntılarda esas sorumlunun Libya Ulusal Ordusu (LNA) komutanı Halife Hafter’e koşulsuz destek veren Fransa olduğunu savundu. Dışişleri’nin açıklamasında şöyle dendi: “Fransa’nın da aralarında bulunduğu ülkelerin verdiği askeri destekle Hafter’in meşru hükümete yönelik sürdürdüğü saldırılar, Libya’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik en ciddi tehdittir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Bu ülkenin Libya’daki doğal kaynaklar üzerinde söz sahibi olmak için Hafter’e koşulsuz destek verdiği bir sır değildir” denilerek şu ifadelere yer verildi:

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” Fransa cumhurbaşkanının Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden teröristleri de pek çok kez Saray’da ağırladığı gayet iyi bilinmektedir. Berlin Konferansı’nda alınan ve siyasi sürecin başlatılmasını da sağlayacak temel karar, kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanmasıdır. Fransa, konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Hafter’e verdiği desteği sonlandırmalıdır.”

Açıklamada ayrıca, “Afrika’daki karanlık mazisi iyi bilinen ve Cezayir’de gerçekleştirdiği katliamın acıları hafızalarda hala taze olan Fransa’dan beklenen, Türkiye’yi suçlamak yerine Libya’da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmesidir” dendi.

Libya’daki çatışmalı süreçte kalıcı bir ateşkes sağlanması için çok sayıda ülkenin lideri 19 Ocak günü Almanya’nın başkeni Berlin’de bir araya gelmiş, ancak zirveden somut bir sonuç metni çıkmamıştı.