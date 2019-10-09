Macron DSG’yle görüştü, Türkiye’nin operasyonuyla ilgili endişelerini iletti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) sözcüsü Jihane Ahmed ile görüşerek, ‘IŞİD ile mücadelede’ Fransa’nın DSG’nin yanında olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Macron daha önce de Paris’te Elysée Sarayı DSG heyetini kabul etmiş ve IŞİD’le mücadelede kendilerine Fransa’nın desteği konusunda güvence vermişti.

Reklam

Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre, Macron görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine harekat düzenleme ihtimalinden ülkesinin son derece endişe duyduğunun altını çizdi.