Macron: Dörtlü zirve İdlib için tek çözüm

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İdlib için tek çözümün, ‘Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa’nın dörtlü zirvede bir araya gelmesi’ olduğunu söyledi.

Macron, Brüksel’deki açıklamalarını yaptığı basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Belçika’nın başkenti Brüksel’de katıldığı AB zirvesinden sonra yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

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“İdlib için tek faydalı çözüm yolu İstanbul formatını harekete geçirmek. Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa dörtlü bir zirvede bir araya gelerek çözüm aramalı.

Suriye’de askeri çözüm olmaz, bu konuda net olalım. Bu Amerika’nın bölgeden çekilmesinin ardından devam eden bir dizi sonuç. ABD çekilerek bölgeyi bu iki gücün eline bıraktı.

Dün Putin, bugün Erdoğan ile görüştük. İdlib’de yaşanan pek çok risk var. Birincisi insani felaket yaşanıyor. Sivil toplum örgütlerinin mekanları ve hastaneler bombalandı. İnsani yardım görevlilerine saldırıldı. Bunlar kabul edilemez. İkincisi askeri gerginlik tırmanıyor. Dün iki Türk askeri öldü, saldırının başından bu yana bu sayı 10’u aştı. Bu çok riskli bir durum, bölgeyi kontrol edilemez bir duruma götürebilir. Üçüncü risk, bugün öğleden sonra yeniden sivil toplum örgütleriyle görüştüm. 2 milyon sivilin durumu söz konusu, yeni bir göç krizi kapıda.

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Krizi iki tarafla çözebiliriz. Bir tarafa ateşkes çağrısı yaparak; bunu Suriye rejimi ve Rusya ile yaptık. Diğer tarafa da politik bir süreç başlatma çağrısı. Bu konuda bizim hazır olduğumuzu ilettik, en kısa zamanda, İstanbul formatı çerçevesinde bir araya gelmeyi önerdik.”