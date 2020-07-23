Macron Doğu Akdeniz’deki ‘egemenlik ihlalleri’nde AB’nin devreye girmesini istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin (AB) Doğu Akdeniz’de güvenliğin sağlanmasını Türkiye ve diğer aktörlere teslim etmesinin ciddi bir hata olacağını söyleyerek AB’nin devreye girmesini istedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

NATO müttefiki Fransa ile Türkiye’nin arasındaki ilişkiler, son haftalarda Akdeniz’in doğusundaki sondaj, Libya ve Suriye’nin kuzeyi meseleleri nedeniyle gerilmişti.

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Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile birlikte konuşan Macron şunları söyledi: “İki ülke için de çok önemli olan Akdeniz’in bu bölümünde enerji ve güvenlik hususları çok kritik. Burada yaşanan özellikle Türkiye ve Rusya’nın bölgede daha fazla güç sahibi olmak için mücadele etmesidir ve AB’nin bu konuda attığı adımlar yetersizdir.”

Fransa cumhurbaşkanı “Doğu Akdeniz’de güvenliğimizi sağlamayı Türkiye ve diğer aktörlere teslim etmek AB için ciddi bir hata olur. Bu Avrupa için bir seçenek olamaz ve Fransa bunun olmasına izin vermeyecek” diye konuştu.

Macron, Libya’da ateşkes ve siyasi çözüm sağlanması için ülkeye müdahil olanlara yaptırım uygulanması gerektiğini de dile getirdi.