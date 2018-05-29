Macron ‘diktatör’ kapağına destek verdi: Basın özgürlüğünün bedeli yoktur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘Diktatör‘ başlığı ile kapak konusu yapan Fransız Le Point dergisine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan destek geldi.

Le Point yaptıkları kapak nedeniyle ülkedeki Erdoğan yanlılarının kendilerini taciz ederek korkutmaya çalıştığını belirterek “Basının çok sesliliğine saldırılıyor” demişti. Bazı kentlerde sokaklara asılan dergi reklamlarının üzeri kapatılmış, dergilerin bayilere asılmasına da tepki gösterildiği yönünde haberler gelmişti.

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Euronews’in aktardığına göre, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Macron da “Fransa’da ya da yurtdışında özgürlük düşmanlarını memnun etmediği gerekçesiyle Le Point dergisinin posterlerinin gazete bayilerinden kaldırılması kesinlikle kabul edilemez. Basın özgürlüğünün bir bedeli yoktur: O olmadan diktatörlük olur” dedi.