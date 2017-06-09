Macron da memnun: Sınırdışı edilmeyi bekleyen Fransız gazeteci Depardon serbest

Batman’da gözaltına alındıktan sonra sınırdışı edilmek için bir aydır Gaziantep’te bekleyen Fransız gazeteci Mathias Depardon serbest bırakıldı.

Türkiye’de yaşayan ve National Geographic için Batman’ın Hasankeyf ilçesinde fotoğraf çeken gazeteci Depardon, 35 saat gözaltında tutulmasının ardından 9 Mayıs günü Gaziantep Göç İdaresi’ne nakledilmişti. İki hafta boyunca sınırdışı edilmeyi bekleyen Depardon beş günlük açlık grevi yapmıştı.

Brüksel’deki NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Depardon’un durumunu sormuş, Erdoğan’dan “İvedilikle ilgileneceğiz” yanıtını almıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Depardon’un bu akşam İstanbul’dan Paris’e hareket edeceğini açıkladı.

Depardon’un serbest bırakıldığını Twitter hesabından duyuran Macron ise, gazetecinin bu akşam Fransa’ya döneceğini duyurmaktan çok memnun olduğunu yazdı.