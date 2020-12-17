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Yaramazlara biraz batar!

Macron Covid-19’a yakalandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Covid-19 testi pozitif çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Macron’un test sonucunu cumhurbaşkanlığı duyurdu.

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Açıklamada, Macron’un kendisini yedi günlüğüne karantinaya aldığı belirtilerek çalışmayı uzaktan sürdüreceği kaydedildi.

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