Macron Covid-19’a yakalandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Covid-19 testi pozitif çıktı.
Macron’un test sonucunu cumhurbaşkanlığı duyurdu.
Açıklamada, Macron’un kendisini yedi günlüğüne karantinaya aldığı belirtilerek çalışmayı uzaktan sürdüreceği kaydedildi.
Yaramazlara biraz batar!
Merkez Bankası (MB) Başkanı Naci Ağbal, “Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. MB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız” dedi.
Edirne’de yaşayan, Covid-19’u yenen 42 yaşındaki Deniz Mertkan Gezgin’in deneyimi, hastalığın bulaşmasında sosyal mesafe kuralını ihlal etmenin, kapalı ortamda buluşmanın ne kadar büyük bir risk oluşturduğunun somut bir göstergesi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin, Rus yapımı S-400 alımıyla ilgili yaptırım kararına ilişkin, bunun amacının savunma Türkiye’nin sanayisinin önünü keserek kendilerine muhtaç hale getirmek olduğunu söyledi.
Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliği, CHP’nin yayınladığı iki kitap hakkındaki toplatma kararının yürütmesini durdurdu.
Ülke genelinde metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümlerin artışa geçtiği 9 Ekim’den beri hastanelere başvuran 92 kişi yaşamını yitirdi.