Macron: ‘Corona’ krizinin henüz başındayız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın yeni tip corona virüsü krizinin henüz başında olduğunu ve salgının yayılmasını durdurmak için mücadele ettiğini açıkladı.

Macron, kriz toplantısı başlangıcında, “İlk dalgayı aşmak için istisnai tedbirler aldık. Virüse karşı bir mücadele başlattık… Her aşamada büyük bir karşılık vermeli ve kendimizi yeniden örgütlemeliyiz. Olacakları öngörmemiz gerekiyor” dedi.

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İki gün önce yapılan açıklamaya göre ülkede 274 kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 9 bin 134.

Fransa’da 17 Mart’tan itibaren 15 gün boyunca ‘evde kalma‘ politikası izleniyor. Fransız vatandaşlarının ülke dışına çıkması da yasak.