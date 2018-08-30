Macron bu kez ‘farklı’: AB’nin Türkiye’yle stratejik bir ilişkiye ihtiyacı var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile stratejik bir ilişki geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri, Macron’un Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine nokta konulmasına yönelik sözlerine “AB’ye tam üyelik yolunda ilerlemeye kararlıyız” yanıtını vermişti.

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DW’nin aktardığına göre, resmi temaslar için Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bulunan Macron, stratejik ilişkilerin Rusya’yla da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye ve Rusya ile kurulacak stratejik ilişki anlayışının ‘istikrar’ ve ‘uzun vadede güç ve uyum’ sağlayacağını kaydeden Fransa cumhurbaşkanı, Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş sonrası dönemde modernize edilmeye ihtiyaç duyduğunu aktardı.

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Siber güvenlik, savunma ve stratejik ilişki konularında Rusya ile AB arasında yeni bir ilişki kurulması gerektiğini ve burada yakalanacak uyumun Avrupa’nın gideceği yönü göstereceğini söyleyen Macron, sözlerini şöyle bitirdi: “Avrupa Birliği’nin, savunma konuları da dahil, Türkiye ile stratejik bir ilişkiye ihtiyacı var.”