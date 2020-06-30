Macron: Ankara’nın Libya’daki müdahalesi suç teşkil ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’yi Libya’ya ‘çok fazla sayıda cihatçı göndermekle’ suçlayarak, Ankara’nın müdahalesinin ‘suç teşkil ettiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

NATO müttefiki Fransa ve Türkiye’nin arasındaki ilişkiler, son haftalarda Akdeniz’in doğusundaki sondaj, Libya ve Suriye’nin kuzeyi meseleleri nedeniyle gerilmişti.

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Türkiye, son haftalarda Libya’ya kararlı şekilde müdahil oluyor. Ankara, başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne, Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu’yla mücadelesi kapsamında hava ve silah desteği, ayrıca askeri danışman ve Suriyeli savaşçılar göndermişti.

Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel’le düzenlenen Avrupa Birliği ekonomisine yönelik toplantıdan sonra basına konuşan Macron’a Libya’daki gelişmeler de soruldu.

Fransız lider, “Bence NATO üyesi olduğunu iddia eden bir ülke için bu durum tarihi ve suç teşkil eden bir sorumluluk oluşturuyor” dedi.

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Macron ayrıca savaşçılarla ilgili herhangi bir kanıt ileri sürmeksizin, Türkiye’nin Suriye’den ‘kitlesel olarak cihatçı ithal ettiğini‘ ifade etti.

Türkiye’ye karşı suçlayıcı açıklamalarda bulunan Macron, Türkiye’nin Berlin Konferansı’ndaki hiçbir taahhüdüne saygı duymadığını ileri sürdü.

Macron, Libya’da Türkiye’nin politikasının ne olduğunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Hafter’e destek sorusu

Bir gazetecinin “Fransa, Hafter’i uzun süredir desteklemekle ve Türkiye’yi eleştirmekle suçlanıyor. Benzer şekilde Rusya’nın veya Birleşik Arap Emirlikleri’nin askeri çabalarını da eleştiriyor musunuz” sorusuna da cevap veren Macron, Fransa’nın Hafter’i desteklemediğini, Fransa’nın rolünün orada kalıcı bir siyasi çözüm bulmak ve buna katkı sağlamak olduğunu ileri sürdü.

Macron, “Şimdi Hafter Nisan 2019’da askeri bir operasyon yapmaya karar verdiyse bunu Fransa ile anlaşarak yapmadı” dedi.

Rusya’ya eleştiri

Macron, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Afrika’daki Rus paralı askerlerine karşı gösterdiği ‘çelişkili tavrı‘ da ağır şekilde eleştirdi.

Putin ile görüştüğünü anımsatan Macron, Putin’e Wagner paralı askerlerinin eylemlerini kınadığını aktardığını belirtti.

Macron, Putin’in de bunların özel askerler olduğunu söyleyerek kendisine karşı çıktığını anlattı.