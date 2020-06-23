Macron: Ankara Libya’da tehlikeli bir oyun oynuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Türkiye’nin Libya’daki askeri müdahalelerini tolere etmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Macron Ankara’nın ‘tehlikeli bir oyun’ oynadığını iddia etti.

Reklam

Türkiye geçtiğimiz haftalarda Libya’daki sürece iyice dahil olmuş, hava desteğinin yanı sıra silah ve Suriye’deki müttefiklerinden savaşçılar göndermişti. Başkent Trablus’taki hükümet bu destek sayesinde doğu kuvvetlerinin komutanı Halife Hafter’in saldırılarını püskürtmeyi başarmıştı.

Tunuslu mevkidaşıyla birlikte basın toplantısında konuşan Macron bu senenin başında düzenlenen barış görüşmelerine gönderme yaparak, “Daha önce de Cumhurbaşkanı (Tayyip) Erdoğan’ın yüzüne söyleme fırsatım olduğu üzere, ben Türkiye’nin Libya’da tehlikeli bir oyun oynadığını ve Berlin konferansında verdiği sözlerin tamamına zıt hareket ettiğini düşünüyorum” dedi.

Trablus’taki hükümet Türkiye’nin destekleri ile başkenti Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya’nın desteklediği Haftar’ın Libya Ulusal Ordusu’na (LUO) karşı koruyabilmiş gibi gözüküyor.

Reklam

Daha önce Hafter’i politik olarak desteklemekle suçlanan Paris, Hafter’e İslamcı militanlarla savaşabilmesi için askeri destek sağlamıştı. Fransa bu suçlamaları reddetse de Türkiye’ye yönelttiği eleştirileri Hafter’in mütteffiklerine yöneltmedi.

Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile Libya’daki durumu telefonda görüşen Macron, Rus paralı askerlerin Libya’daki rolünü kısaca kınarken eleştirilerinin büyük bölümünü Ankara’ya yöneltti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin Libya’ya müdahale etme hakkı olduğu yönündeki yorumlarının sorulması üzerine Macron, Mısırlı liderin endişelenmek için geçerli sebepleri olduğunu söyledi.

Macron “Aktardığınız şey Cumhurbaşkanı Sisi’nin sınıra doğru birliklerin geldiğini gördüğü için duyduğu haklı endişedir” dedi. Ancak Türkiye’nin desteklediği güçlerin Mısır sınırı yakınlarında faaliyette bulunduğu şeklinde bir bilgi bulunmuyor.

Macron sözlerini şöyle tamamladı: “Bu durum bizi de etkileyen bir Akdeniz meselesi çünkü bugün Libya’daki sefaletten kadın ve erkekler her gün Avrupa’ya kaçıyor. Bildiğimiz her şey ışığında Türkiye’nin daha fazla Suriyeli savaşçıyı Libya’ya sokmasına izin verebileceğimizi mi düşünüyorsunuz?”