Macron: AB-Türkiye geriliminin tırmanmasını istemiyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye konusunda daha bütünlüklü bir duruş ortaya koyması gerektiğini, ayrıca AB’nin Ankara ile gerginliğin tırmanmasını istemediğini açıkladı.

Fotoğraf: Savunma Bakanlığı

AB üyesi Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlik, geçen ay Ankara’nın, her iki ülkenin de kendi yetki alanında olduğunu iddia ettiği topraklarda olası petrol ve doğalgaz sondajı planlamak için araştırma gemisi göndermesinin ardından tırmandı.

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Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis, bugün (10 Eylül) yaptığı açıklamada gemilerini Doğu Akdeniz’deki tartışmalı bölgelerden çekmemesi halinde AB’nin Türkiye’ye ‘anlamlı‘ yaptırımlar uygulamasını istemişti.

Macron Korsika’da düzenlediği basın toplantısında, “Niyetlerini netleştirmek Türkiye’ye bağlı” dedi.

Macron Korsika’da AB’nin Türkiye ile gergin ilişkilerini de kapsaması beklenen müzakereler için AB’nin Akdeniz kıyısındaki üyelerini ağırlayacak.

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Macron ayrıca zirvede Avrupa’nın Türkiye konusunda ortak bir yaklaşım benimsemesini talep edeceğini söyledi.