Maçoğlu’ndan ‘Athena Gökhan’a: O sözler bize enerji verdi

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Tunceli adayı Fatih Gökhan Maçoğlu kendisiyle ilgili övücü ifadeler kullanan şarkıcı Gökhan Özoğuz’a “O açıklamalar bize enerji verdi” diye yanıt verdi.

Athena grubunun kurucusu Gökhan Özoğuz Twitter’da “Her ne partiden olursa olsun benim gönlüm Fatih Kehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana. Onun gibi birçoklarının çıkması umuduyla” yazmıştı.

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demarkaj.org’a konuşan Maçoğlu, Özoğuz’un sözleri üzerine şunları söyledi: “Gökhan Özoğuz’un özellikle bu açıklaması bizi çok mutlu etti. Gökhan’ın dışında birçok sanatçı, yazar, akademisyen bize dair güzel söylemleri oldu. Biz çok mutlu olduk. Bu ülkenin vicdanı, hala bir arada yaşamayı destekliyor. Bu ülkenin vicdanı o umudu besliyor. Biz de bu umudun bir parçası olmak istiyoruz. Çaba harcıyoruz. O açıklamalar bize enerji verdi.”