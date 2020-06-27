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Yaramazlara biraz batar!

Maçoğlu taburcu edildi: Kızı ve eşinde de ‘corona’ çıktı

Covid-19 tedavisi gören Türkiye Komünist Parti’li (TKP) Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu taburcu edildi. Eşi ve kızının da testi pozitif çıktı.

Fotoğraf: Ferit Demir/DHA

Maçoğlu 22 Haziran’da Erzincan’dan Tunceli’ye döndükten sonra yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuş, Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı.

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Tunceli Devlet Hastanesi’nde gözetim altında tutulan Maçoğlu’nun taburcu edilmesine ilişkin hastanenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “22 Haziran günü hastanemize başvuran Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu hastanemizde Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda tamamlamış olup, tedavisinin devamını evinde sürdürecektir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın takipleri hekimlerimiz tarafından yapılacaktır. Maçoğlu ailesinin karantina süreci devam etmektedir.” 

Eşi ve kızının da corona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucu Maçoğlu ailesi evlerinde kendilerini karantinaya aldı.

‘Komünist başkan’ Maçoğlu’nun ‘corona’ testi pozitif çıktı

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