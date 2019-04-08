Maçoğlu ‘halkla belediye arasındaki engelleri kaldırmak’ için belediye önündeki duvarları yıktırdı

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye binası önündeki çevre duvarını yıktırdı.

Maçoğlu yaptığı açıklamada, “Seçim öncesinde söylediğimiz bir şey vardı, halkla belediye arasındaki engellerin kaldırılması. Daha şeffaf, daha görülebilir kılmak adına duvarları kaldırdık,” dedi.

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Belediye önündeki duvarların yıkıldığı alanın yeniden düzenleneceğini söyleyen Maçoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Çok uzun süredir buraların dizayn edilmesine, güzel bir çevre düzenlemesine ihtiyaç olduğundan kaynaklı bir çalışma yaptık. Çünkü hakikaten belediyenin içinden dışarısı, dışarıdan da içerisi görünmüyordu. Biz biraz daha şeffaf olmak, o şeffaf belediyecilik anlayışını biraz daha görünür kılmak adına yaptık bu çalışmayı. Yoksa bir şeyleri yıkalım, bir şeyleri kıralım, bir şeyleri değiştirelim meselesi değil. Tersine bu yaptığımız halkla belediye arasındaki bütün engelleri kaldırmak içindir.”