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Maçlara girebilecek: Yakın Doğu başkanını ‘tokatlayan’ Aziz Yıldırım hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı 


Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçı öncesinde Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat atan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkındaki ‘seyirden yasaklama tedbiri’ kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyigüngör’ün şikayeti üzerine sarı-lacivertli kulübün başkanı hakkında‘kasten yaralama’dan soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, Yıldırım’ın eyleminin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 17’nci maddesine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle, ‘spor müsabakalarını seyirden yasaklama’ tedbirinin uygulanmasına hükmetmişti.

Skorer’in haberine göre mahkeme, Yıldırım’ın avukatlarının itirazı üzerine tedbiri kaldırdı. Tedbir kapsamında spor karşılaşmaları ve antrenmanlara girişi yasaklanan Fenerbahçe başkanı, artık bütün maçlara girebilecek.

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