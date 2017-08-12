Maçka’daki çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla çatışma esnasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül, toprağa verildi.

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla çatışma esnasında 15 yaşındaki Eren Bülbül ve uzman çavuş Ferhat Gedik hayatını kaybetmişti.

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Bülbül’ün bölgede gördüğü PKK’lıları ihbar ettiği belirtilmişti.

Maçka’daki cenazede, Bülbül’ün ağabeyleri Olcay, Arif, Orhan ve Çağlar taziyeleri kabul ederek törende kardeşlerinin tabutu başında saf tuttu. Alana sığmayan çok sayıda kişi de töreni, çevredeki binalar ve balkonlardan izledi.

Belediye binası ve birçok noktaya üzerinde Bülbül’ün fotoğraflarının yer aldığı ‘Kahramanımız, Maçka seni unutmayacak’ ve ‘İyi ki varsın Eren’ yazan afişler asıldı.

Trabzonspor taraftarı olan Bülbül’ün cenazesinde, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve kaptan Onur Recep Kıvrak da yer aldı.