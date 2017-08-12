Maçka’da çatışmada hayatını kaybeden gencin kuzeni: Asker yelek giydirmemiş

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla çatışma esnasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün kuzeni Ali Bülbül, askerin kuzenini operasyon sırasında yanında ‘yem’ olarak götürdüğünü iddia etti.

Maçka kırsalında dün çıkan çatışmada Eren Bülbül ile birlikte uzman çavuş Ferhat Gedik de hayatını kaybetmişti. Bülbül’ün bölgede gördüğü PKK’lıları ihbar ettiği belirtilmiş, Trabzon Valiliği de yaptığı açıklamada, Bülbül’ün güvenlik güçlerine yardımcı olurken yaralanıp hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Yerel bir haber sitesi Haber61’e konuşan Bülbül’ün kuzeni Ali Bülbül, operasyon sırasında Eren’e çelik yelek giydirilmediğini, PKK’lıların olduğu yere kuzeninin de götürüldüğünü öne sürdü.

Ali Bülbül şöyle konuştu: “Caminin yanında fındık topluyor. Asker ona diyor ki. Bir gün önce orayı soyuyorlar teröristler. Tespit ediyorlar tabi. 15 yaşında çocuğa ne yelek giydirme ne bir şey. Kendileri yelek giymiyor ki çocuğa yelek giydirsinler. Bunu oraya yem olarak götürüyorlar, orada pusuya düşürüyorlar. Orada çatışmaya giriyor teröristler. Orada bizimki vuruluyor. İki asker yaralanıyor. Evleri iki gün önce soydular. Yiyecek olan her şeyi aldılar. Çocuğu yanlarına götürüyorlar pusuya düşüyorlar. İki tane asker.”