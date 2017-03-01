‘Maçka Parkı’nın kurtulduğu’ yalanlandı: Tehdit sürüyor



Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi’yle ilgili son plan değişikliğinin ‘Park kurtuldu’ diye algılanması üzerine Maçka Forumu, ‘bir şey değişmediğini, parkın tehdit atında bulunduğunu’ bildirdi.

Beşiktaş’ta bulunan Maçka Parkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) geçen yıl 16 Mayıs’ta onayladığı tünel projesi nedeniyle bariyerlerle çevrilmişti. Parkın bir bölümünün inşaat alanı haline getirilecek olması tepki toplamıştı. Maçka Forumu, semt sakinleriyle birlikte çeşitli eylemler yapmış ve plan değişikliğine karşı toplanan itiraz dilekçelerini İBB’ye sunmuştu.

İBB, 17 Şubat günü yaptığı mseclis toplantısında parkın bir kısmının kapatılmasıyla birinci etabına başlanan Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi’nin imar planında değişiklik yapmış, CHP oylamada ret oyu vermişti.

Plan değişikliğinden sonra basında ‘İBB geri adım attı’ diye haberler çıkmış, parkın kurtulduğu algısı oluşmuştu.

Maçka Parkı: Değişen bir şey yok, park hala tehdit altında

Maçka Forumu ise, “Maçka Parkı’nda İBB’nin geri adım attığına dair haberler/söylentiler çıksa da parkın topoğrafyasını (mevcut yüzey yapısını) bozacak projedeki değişiklikler hala parkı tehdit ediyor” diye açıklama yaptı. Forum, İBB’nin yeni bir plan hazırladığını ve hem itirazları boşa düşürmek için hem de tepkileri absorbe etmek üzere ‘Yeni plan yaptık’ dediğini, tünel çıkış noktası, bağlantı ve ring yoluyla parkın hala tehdit altında bulunduğunu kaydetti.

‘Ağaçlar yok edilecek’

Maçka Forumu’nun açıklamasından şöyle dendi: “‘Yeni’ hazırlanan planda tünelin Dolmabahçe’ye geliş yönü tünelinin çıkış noktası değişti. Çıkış noktası Harbiye Açık Hava’nın alt kısmından şu anki panellerle çevrilen kısma alındı. Yeni planda tünelin Levazım’a gidiş yönü ağzı da, Dolmabahçe’ye geliş yönü ağzı da şu an panellerle çevrilen alandan çıkarılıyor. Levazım yönünden gelen araçların Taksim yönüne bağlanmaları için Maçka Parkı’nın Şişli Evlendirme Dairesi’nin üst kısmından ve Taşkışla Teleferik İstasyonunun çok yakınındaki bölümüne kadar bağlantı yolu için derin istinatlar yapılarak Kadırgalar Caddesi’ne ulaşılacak. Yani tünelden çıkan aracın güzergahı şu an beton santraline çevrilen alanın etrafını dolaşarak, bu kısımdaki doğal yamaç ve ağaçlar yok edilecek, Küçükçiflik Park’ın hemen karşısından çıkacak şekilde yapılacak.

‘Proje iptal edilmeli’

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Bu değişiklik park için yine yıkım demek. Çünkü tünele giriş ve çıkış noktaları parkın hangi bölümüne yapılırsa yapılsın parktaki ağaçları ve parkın doğal yapısını zedeleyecek. Tünelin giriş ve çıkış noktaları parkın neresine düşünülürse düşünülsün, tünelden Dolmabahçe civarındaki yollara bağlanan tüm bağlantı yolları parkı hançerleyerek geçecek. Maçka Parkı’nın zarar görmemesi için tek ihtimal tünel projesinin iptal edilmesidir.”