Maçka Parkı’ndan geçecek tünelin imar planı değişti: Ağaçlar yine de sökülecek

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünelinin inşaatı için Maçka Parkı’nın bir bölümünden geçecek hattın imar planı değiştirildi. Tünel girişi Maçka Parkı’ndan başka bir noktaya alındı ancak ağaçlar yine de sökülecek.

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünel projesi 2016 yılının mayıs ayında İstanbul büyükşehir belediyesi meclisinde kabul edilmişti.

2019’da tamamlanması beklenen tünel kapsamında geçtiğimiz günlerde Maçka Parkı’nın bir kısmı çitlerle çevrilerek içindeki koşu parkuru yayalara kapatılmıştı.

Hayvanseverler, doğaseverler ve semt sakinleri Dolmabahçe-Levazım arasındaki 7,42 kilometre uzunluğundaki tünel çalışması kapsamında Maçka Parkı’nın bir bölümünün panellerle kapatılmasını protesto etmişti.

Şişli belediyesi de ‘tünelin giriş çıkışlarıyla ve izlediği güzergâhla, parkın üzerindeki ağaç ve bitki örtüsü ve fonksiyon alanlarının önemli ölçüde zarar göreceği’ gerekçesiyle tünel inşaatına itiraz etmişti.

Son olarak açıklama yapan İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), çalışma tamamlandığında 3 bin 500 metrekarelik alanın eski haline döndürülüp ‘bir metrekare yeşil alan kaybı olmayacağını’ öne sürmüştü.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’a konuşan büyükşehir belediyesinin CHP’li meclis üyesi Ertuğrul Gülsever, “Direnmemiz sonucunda İBB AKP grubu geri adım atarak planı revize etmek zorunda kaldı. Değişiklikte tünel girişini başka bir noktaya almışlar. Alanda açma kapama metodu uygulanacağını söylediler. Buna göre ağaçlar yine sökülecek. Parkın altından geçecek tüp geçidin üstü toprakla örtülerek ağaçlar geri dikilecek” dedi.

Gülsever, imar planına Maçka Parkı’nın ‘eskisi gibi’ kalacağına dair plan notu eklenmesini istediklerini de belirtti.

Belediyenin ulaşım komisyonunun CHP’li üyesi Yunus Can da tünelin girişinin Kasımpaşa’dan gelen tünelin çıktığı noktaya alındığını belirterek, “190 ağaç söküleceğini ve daha sonra aynı yere dikileceğini anlattılar. Biz tüp geçitlerin trafik sorununu çözeceğini düşünmüyoruz” dedi.

İBB, değişiklik teklifini ulaşım komisyonuna havale etti. Teklifin bugün Meclis’te oylanması bekleniyor.