Maçka Parkı’ndaki kadın: Güvenlik ‘Tecavüz edince kim koruyacak diyorsunuz’ dedi

Maçka Parkı’ndaki bir güvenlik görevlisinin kıyafeti nedeniyle parktan atmaya kalktığı kadın, güvenliğin “Sonra tecavüz edince kim koruyacak diyorsunuz” dediğini aktardı.

Maçka Parkı’ndaki bir güvenlik memuru bir kadını kıyafeti nedeniyle parktan atmaya kalkmıştı.

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Hürriyet’ten Fırat Alkaç’a konuşan Ç.K. isimli kadın, bir arkadaşıyla spor salonuna gittikten sonra Maçka Parkı’na geçtiklerini ve orada tuvalete gittiğini söyledi.

Güvenlik ‘Aileler var burada’ demiş’

O esnada tuvaletin önünde duran Savaş İ. isimli güvenlik amirinin kendisine “Burada böyle dolaşamazsın, insanları rahatsız ediyorsun. Aileler var burada” dediğini belirten Ç.K., “Ne diyeceğimi bilemedim. ‘Size ne kıyafetimden, neden bakıyorsunuz’ dedim. Daha sonra orada tanımadığım bir erkek gelip güvenlikle tartıştı. ‘Kıza karışmayın, size ne’ dedi. Güvenlik görevlileri de ‘Sonra tecavüz edince kim koruyacak diyorsunuz’ dedi” diye konuştu.

Olaydan üç saat sonra, 20.00 sıralarında yanlarına polisin geldiğini söyleyen Ç.K., arkadaşının güvenlik ve polisin yanına giderek tepki gösterdiğini ve “Size ne kıyafetten, neden polis çağırıyorsunuz” dediğini, polisin de “Biz kimsenin kıyafetine karışamayız. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok” dediğini aktardı.

‘İki kız arkadaş kitap okuyorduk’

Güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen kadın, “Benim üzerimde tek parça elbise vardı. Kıyafet dizlerimin biraz üstündeydi. Sadece altıma sutyen giymemiştim. Ancak göğüslerim açık değildi. Yakınımızda da kimse oturmuyordu. İki kız arkadaş kitap okuyup oturuyorduk. Bizim hakkımızda ‘Kız göğüslerini açıyor’ yalanı atmışlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Güvenlik bana laf atmasaydı yerime gidip oturacaktım” dedi.

Görgü tanığı: Güvenlik laf atamsa olay çıkmayacaktı

Olayın görüntülerini çekip sosyal medyada yayınlayan Samet Özçelik ise, yaşananları şöyle anlattı: “Biz de o akşam orada oturuyorduk. Güvenlikler birden kıza laf attılar. Çevredeki insanlar tepki gösterdi. Akşam saatlerinde ise polisler geldi. İki kız arkadaş öyle oturup kitap okuyordu. Yanlarında içki yoktu. Meyve falan yiyorlardı. Kitap okuyorlardı. Kıyafetleri de öyle çok transparan değildi. Zaten kimseyi de ilgilendirmez bu durum. İki arkadaş çevreyi de rahatsız etmiyorlardı. Güvenlik gelip laf atmasa olay çıkmayacaktı.”

Güvenlik görevlisi: Uygunsuz hareketleri olmuş

Maçka Parkı’na güvenlik görevlisi olarak çalışan ve ismini vermek istemeyen bir şahıs ise, kadınların çevreye raharsızlık verdiğini iddia etti: “Bu iki kız otururken çevreyi rahatsız ediyorlarmış. Uygunsuz hareketleri olmuş. Bizim arkadaşlar da gidip uyarmış. Çevreden şikayet gelmiş. Bu nedenle gidip uyarmışlar ve polise haber vermişler.”