Maçka Parkı’nda tünel çalışmaları yeniden: İBB’ye göre ‘eskisinden yeşil olacak’

RIFAT DOĞAN

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Bir ucu 3. Köprü’ye bağlanacağı ortaya çıkan ‘Dolmabahçe-Levazım- Baltalimanı-Ayazağa Tüneli’nin Maçka Parkı çıkışı için bugün parkın bir kısmı bariyerlerle kapatıldı, ağaçlar işaretlendi.

2019’da tamamlanması beklenen tünel kapsamında Maçka Parkı’nın bir kısmı çitlerle çevrilerek içindeki koşu parkuru yayalara kapatılmış, Şişli belediyesi ‘tünelin giriş çıkışlarıyla ve izlediği güzergâhla, parkın üzerindeki ağaç ve bitki örtüsü ve fonksiyon alanlarının önemli ölçüde zarar göreceği’ gerekçesiyle tünel inşaatına itiraz etmişti.

Gelen şikayetler üzerine projenin imar planı değiştirilerek tünelin girişi parktan başka bir noktaya alınmış, ancak ağaçların yine de sökülüp yeniden dikileceği ifade edilmişti.

Son plan değişikliğinin ‘Park kurtuldu’ diye algılanması üzerine Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi, İBB’nin yeni bir plan hazırladığını, hem itirazları boşa düşürmek için hem de tepkileri absorbe etmek üzere ‘Yeni plan yaptık’ dediğini ve tünel çıkış noktası, bağlantı ve ring yoluyla parkın hala tehdit altında bulunduğunu kaydetmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, projeye Şişli Belediyesi’nin yaptığı itirazı gerekçesiz reddetmişti.

Bugün sabah saatlerinde parkın Vodafone Park karşısındaki bölgede bariyerle çevirme işlemi tekrar başladı. Ağaçlar işaretlendi.

İBB tarafından dağıtılan ve üzerinde “Tünel çalışmalarında yeşil alan kaybı olmayacak, çalışmalar kapsamında hiçbir ağaç zarar görmeyecek; ağaçlar özenle başka alanlara nakledilecek” yazan bilgilendirme broşüründe çalışmaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

*Çalışma alanı içerinde toplam 199 ağaç bulunmakta, bu ağaçların 85 adedi Maçka Parkı içerisinde yer almaktadır,

*Maçka Parkı’ndaki 3500 metrekare alanda bulunan 85 ağaç, Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na dikilecektir,

*Park dışında kalan 114 ağaç farklı bölgelere nakledilecektir,

*Çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgede tekrar ağaçlandırma yapılacak, hem Maçka Parkı hem de diğer çalışma bölgeleri eskisinden daha yeşil hale getirilecektir.

* Yol 70 dakikadan beş dakikaya inecek

İBB tarafından tünele ait görüntülerin olduğu başka bir broşürde ise “Tünel, kavşak bağlantı yolları ile trafik düzenlenmiş olacak, Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünde gelerek Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne gidecek araç trafiği kesintisiz hale gelecek. Tünel sayesinde 70 dakika süren yol 5 dakikaya inecek” dendi.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Yıkıcı, açılan dava devam ederken İBB tarafından böyle bir çalışmanın yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Resimlerden gördüğüm çalışmanın biraz daha Dolmabahçe tarafına doğru kaydırıldığı şeklinde” diyen Yıkıcı, daha önce panellerle kapatılan bölgede değil de, onun biraz daha aşağı kısmında çalışma yapıldığını söyledi.