Maçka Parkı’nda ‘Kıyafetime karışma’ eylemi: Güvenlikçi ‘Kızlar lezbiyendi’ demiş!

Özel güvenliğin bir kadını kıyafeti bahanesiyle taciz ettiği Maçka Parkı’nda eylem yapıldı.

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Maçka Parkı’ndaki bir güvenlik memuru Çağla Köse isimli kadını kıyafetini bahane ederek parktan atmaya kalkmıştı.

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Köse, güvenliğin “Burada böyle dolaşamazsın, insanları rahatsız ediyorsun. Aileler var burada. Sonra tecavüz edince ‘Kim koruyacak’ diyorsunuz” dediğini anlatmıştı.

Parkta eylem

Olayın yaşandığı parkta bugün farklı kadın örgütlerinden kadınlar eylem yaptı.

Davullar ve düdükler eşliğinde yürüyenler ‘Elbiseme, şortuma, hayatıma karışma’ ve ‘Kadınlar birlikte güçlü’ sloganlarını attı. Eyleme katılanlar ‘Kıyafetime karışma’ yazılı pankart da açtı.

‘Kıyafetime karışma’

Eylemde konuşan Çağla Köse olay anını şu sözlerle anlattı: “Güvenliğe tekrar tekrar ‘Kimse benim kıyafetime karışamaz, istediğim gibi giyinirim’ dedim. Şok etkisiyle. Sonra arkamda genç bir çocuk vardı, o bana yardımcı oldu. O beni bayağı savundu sağolsun. Kavga çıktı sonrasında. Böyle zihniyette olan insanlar der ya… ‘Açık giyen insana sonra tecavüz oluyor, korumadı olur’ muhabetti var ya… Sonra aynı muhabbeti yaptı arkadaş. Çocuklar da çok güzel bir şekilde şunu söyledi: ‘Biz seninle aynı zihniyette değiliz, sen o sapık düşüncedesin. Biz o gözle bakmıyoruz, sen o gözle bakıyorsun.’ Kavga, tartışma oldu. Dağılındı. Sonra bir müziğimizi dinledik, uzandık, kitabımızı okuduk, her şey bitti. Yediremedi sonra kendisine. İki, üç, dört saat sonra hava karardı, polis geldi. Arkadaşım polislerin yanına gitti, ‘Bizim için geldiniz, kız arkadaşımın kıyafeti mi sorun’ dedi. Polis de ‘Hayır kıyafet sorun değil, zaten kız arkadaşınızın kıyafetinde bir sorun yok. Olsa da bizi ilgilendirmez, biz karışamayız’ dedi. ‘Güvenlik bize kız arkadaşınız hakkında şikayette bulundu, kız arkadaşınız insanları rahatsız ediyormuş, göğüslerini açıyormuş’ dedi. Yanımızdaki insanlar ‘Hayır saçmalamayın, bütün gün yanımızdaydılar, böyle bir şey yaşanmadı hatta bu adamlar bu kızları taciz ettiler’ dedi. Memur beyler de anladı. Ben de memur beylere dedim ki ‘Bu ülkede ne polis ne başka kimse benim kıyafetime karışamaz, ben de karışmam.’ Olayın peşini bırakmayağım. Bir şey daha var. Bugün aynı beyefendi, gazetecilere demiş ki, ‘Kızlar lezbiyenlerdi.’ Eşcinseller susmayacak.”

Köse, savcılığa suç duyusunda bulunacağını da söyledi.

‘Hala iyi insanlar varmış’

Köse’nin arkadaşı Burcu Şentürk de şunları anlattı: “Çağla tuvalete gideceğini söyledi. Bir süre sonra kavga sesleri duyuldu. Ben de ne olduğunu öğrenmek için olay yerine gittiğimde, Çağla’nın dili tutulmuştu, bana bir şey söyleyemedi, sadece ‘Güvenlik’ diyebildi. Güvenliğe ‘Ne oldu’ diye sordum. ‘Burası kamu alanı, bu şekilde giyinemez, giyinemezsiniz’ gibi konuşma yapmaya başladı. Ben de ‘Kimse kimseye karışamaz, bizim giyim tarzımıza karışamazsınız’ dedim. Adam insanlara ‘Burada bir tecavüz olayı olsa siz mi kurtaracaksınız?’ dedi. Buradaki gençler ‘Sen nasıl böyle bir cümle kurarsın, nasıl böyle konuşursun, bu kadına bir tek sen o gözle bakıyorsun, kimsenin bu kadına o gözle baktığı falan yok’ dediler. Genellikle böyle durumda kimse kimseye yardım etmez, görmezlikten gelirler. Ama dün burada yaşadığımız şey o kadar güzeldi ki benimle aynı düşünen insanlar varmış. Bunu gördüm. Hala iyi insanlar varmış, yardım etmek için çırpınan insanlar vardı. Olay bittikten sonra bile ‘Nasıl yardım edebiliriz, telefon numaramızı alarak tanıklık edebiliriz, yalnız değilsiniz’ diyen insanlar vardı. Bunları hissetmek o kadar güzeldi ki. Böyle insanların olduğunu insanların bilmesi gerekir.”