Maçka Parkı’nda güvenliğin ‘kıyafet tacizi’ne 3 bin 300 lira ‘ceza’

İstanbul’daki Maçka Parkı’nda giydiği kıyafet nedeniyle bir kadını sözlü olarak taciz eden özel güvenlik görevlisi Savaş İlter’e yalnızca 3 bin 300 lira ceza verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Şişli ilçesindeki parkta 29 Temmuz’da 2017’de yaşanan olayla ilgili taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu. Hazırlanan iddianamede güvenlik görevlisi Savaş İlter’in “Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca ‘Güvenlik bizi koruyamadı’ diyorsunuz” sözleriyle Çağla Köse’ye ‘alenen hakaret‘ ettiğini, Köse’nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine “Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş” diyerek ‘hakaret’ ettiği belirtiliyordu. Güvenlikçi İlter’in ‘hakaret’ suçundan üç aydan iki yıla, Çağla Köse’nin ise ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan bir yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

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Çağla Köse: İntihar etmeyi düşündüm

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Köse şunları söyledi: “Ben çocukluğumdan beri toplumsal baskı kaynaklı ‘Elalem ne der’ baskısıyla, aile baskısına maruz kaldım. Tam ‘Bir birey oldum, özgürüm’ dedim. Bu olay başıma geldi. Medyada bu konuyla ilgili haberler yapıldı, bir dönem intihar etmeyi düşündüm. Ben diğer kişiye hakaret etmedim. ‘Manyak’ kelimesini sadece ağır hakaret altında kullandım.”

Köse’ye ‘hanımefendi’ diye hitap ettiğini öne süren İlter ise savunmasında “Kadına ailenin ricasını ilettim, birbirleriyle ters düşmesinler düşüncesine sahiptim. Bana ‘Sana ne’ şeklinde konuşarak bağırdı” dedi.

Mahkeme kararında İlter’e ‘hakaret’ suçundan verdiği 3 bin 300 lira cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına gerekçe olarak sanığın sabıkasızlığını gösterdi. Aynı suçtan yargılanan müşteki sanık Köse’ye ise İlter’in kendisine karşı haksız fiiline tepki olarak işlediğine kanaat getirilerek ceza verilmedi.

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Davanın ilk duruşmasında tanık sıfatıyla dinlenen Burcu Şentürk olayı şu sözlerle anlatmıştı: “Güvenliğe sordum, Çağla’nın kıyafetinin uygunsuz olduğunu söyledi. ‘Arkadaşınız burada bu şekilde gezemez, çünkü ben buranın güvenliğiyim ve buna müsaade edemem’ dedi.“

Köse ise dava dosyasında dört farklı video koyduğunu söyleyerek “Gündüz çekimi bir videoda güvenlik görevlisinin ‘Böyle giyiniyorsunuz sonra tecavüz edilince korumadı diyorsunuz’ dediği açıkça duyuluyor” demişti.

Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda güvenlik görevlisinin polisi ‘Bir bayan üstsüz geziyor’ diye aradığı belirtilerek şu sözlerle ihbarda bulunduğu yer aldı: “Abiciğim göğüsleri, g… dışarıda, tanga giymiş, üstüne bir tül atmış ama vücut iç organları hepsi dışarıda. Ben bunu uyardım. Bize saldırdı.”



