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Maçka Parkı’nda bir kadını taciz eden güvenlikçi açığa alındı

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Maçka Parkı’nda Çağla Köse adlı kadını kıyafeti bahanesiyle taciz eden özel güvenlik görevlisi açığa alındı.

Fotoğraf: [email protected]

Köse, kıyafetini gerekçe göstererek kendisini parktan atmaya kalkışan güvenlikçinin “Burada böyle dolaşamazsın, insanları rahatsız ediyorsun. Aileler var burada. Sonra tecavüz edince ‘Kim koruyacak’ diyorsunuz” dediğini anlatmıştı.

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DHA’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, taşeron şirket Akdeniz Güvenlik’e bağlı çalışan güvenlik görevlisi açığa alındı.

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