Maçka Parkı’nda bir kadını taciz eden güvenlikçi açığa alındı

Maçka Parkı’nda Çağla Köse adlı kadını kıyafeti bahanesiyle taciz eden özel güvenlik görevlisi açığa alındı.
Köse, kıyafetini gerekçe göstererek kendisini parktan atmaya kalkışan güvenlikçinin “Burada böyle dolaşamazsın, insanları rahatsız ediyorsun. Aileler var burada. Sonra tecavüz edince ‘Kim koruyacak’ diyorsunuz” dediğini anlatmıştı.
DHA’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, taşeron şirket Akdeniz Güvenlik’e bağlı çalışan güvenlik görevlisi açığa alındı.