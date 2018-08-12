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Yaramazlara biraz batar!

Maçın asayiş bilançosu: Altı Fenerbahçeli, 16 Bursasporlu’ya işlem, bir polis açıkta

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe-Bursaspor maçında altısı Fenerbahçe, 16’sı Bursaspor taraftarı olmak üzere toplam 22 kişiye 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldığını, bir taraftarı döverken görüntülenen polisin de görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe ile Bursaspor arasında Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde dün oynanan maçın ardından deplasman tribünün koridorlarında bir polisin bir taraftarı döverken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden  “Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen görevli görevden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır”  denildi.

Emniyet’ten yapılan ikinci açıklamada da Fenerbahçe-Bursaspor maçında 6’sı Fenerbahçe, 16’sı Bursaspor taraftarı olmak üzere toplam 22 kişi için sporda şiddeti önleme amaçlı 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldığı belirtilerek şöyle dendi:

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“Özellikle Sosyal Medyada Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe-Bursaspor futbol takımları arasındaki TFF Süper Lig müsabakasında misafir seyirci tribünü iç kısmında bir polisin Bursasporlu bir taraftarı darp ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Fenerbahçe-Bursaspor arasında gerçekleşen müsabakada, 6’sı Fenerbahçe, 16’sı Bursaspor taraftarı olmak üzere toplam 22 şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılmıştır. Ayrıca taraftarın darp edilmesi iddiasıyla ilgili bir Komiser Yardımcısı da açığa alınmış olup konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir.

Sporun rekabet, kardeşlik ve dostluk ruhuna aykırı hiçbir şiddet olayına müsaade edilmeyeceği gibi polis meslek disiplinine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan personel ile ilgili olarak da yasal işlemlerin tavizsiz yapılacağı tüm sporsever halkımıza saygı ile duyurulur.”

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