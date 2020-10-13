Machu Picchu, yedi aydır kapalı olan kapılarını sadece özel bir turist için açtı

Peru, corona virüsü salgınından dolayı, ziyaret ettiği ülkede kalmak zorunda olan ve antik bölgeyi ziyaret etmek için yedi aydır bekleyen Japon turiste özel olarak Machu Picchu’nun kapılarını açtı.

Fotoğraf: Instagram

Mart ayından bu yana elinde giriş bileti olan turist Jesse Takayama, cumartesi günü 500 yıldan fazla bir süre önce inşa edilmiş olan kalenin kalıntılarına girdi ve son yedi ay içinde bu dünya mirası alanını gezebilen ilk ziyaretçi oldu.

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Takayama’nın planı, Machu Picchu’ya gitmek için Peru’da sadece birkaç gün geçirmekti.

Peru Kültür Bakanı Alejandro Neyra, Takayama’nın antik bölgeye girişinin, ülkede mart ayının ortasından bu yana mahsur kaldığından beri sunduğu özel bir istek sayesinde geldiğini söyledi.

Neyra “Peru’ya, Machu Picchu’yu ziyaret edebilme hayaliyle gelmişti. Japon vatandaşın, ülkesine dönmeden önce bunu yapabilmek için park başkanımızla birlikte antik bölgeye ziyaretini sağladık’’ dedi.

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Corona virüsle bağlantılı 33 bin 305 ölüm bildiren Peru, kişi başına en yüksek Covid-19 ölüm oranına sahip ülkelerden biri.

Turizm endüstrisi salgın nedeniyle harap olan ülkede, yalnızca yedi Latin Amerika ülkesi için, uluslararası uçuşlar kısa süre önce yeniden başladı.

Neyra, kasım ayında Machu Picchu’nun yerli ve yabancı turistlere yeniden açılacağını söyledi. Bölge, günlük 675 kişilik normal kapasitesinin yüzde 30’unun girişine izin verecek