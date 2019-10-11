Macaristan’dan AB’ye: Mülteci dalgasını önlemek için Türkiye ile diyalog kurun

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye’nin Suriye’de YPG’ye yönelik harekatına karşın Avrupa Birliği’nin (AB) Ankara’yla diyalog kurarak yeni mülteci dalgasının önüne geçmesini istedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Szijjarto, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kasım başında Budapeşte’ye yapacağı ziyaretten önce verdiği söyleşide şöyle dedi: “Avrupa’ya yeni bir mülteci dalgasının önüne geçmek için Türkiye ile yapıcı bir dialog kurmalıyız.”

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Szijjarto, Macaristan’ın Sırbistan’la güney sınırının mültecilerin durdurulacağı yer olacağını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Bakan, isim vermeden bazı AB ülkelerini de mülteci akınını kesmek için bel bağlanan Türkiye’nin cumhurbaşkanını ‘kimin daha fazla kışkırtacağı konusunda yarışa tutuşmalarından ötürü’ eleştirdi.

Erdoğan, AB’ye şöyle seslenmişti: “Ey Avrupa Birliği! Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz” demişti.