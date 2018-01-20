Macaristan’da eğitim reformu isteyen öğrencilerden hükümete ‘kızgın emoji’

Macaristan’da eğitim sisteminde reform isteyen öğrenciler ‘kızgın emojiler’le hükümeti protesto etti.

Aralarında üniversitelilerin de bulunduğu binlerce öğrenci başkent Budapeşte’de ellerinde emoji dövizleri ve telefonlarıyla dün Meclis binası önünde eylem yaptı.

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Öğrenciler, mevcut sistemin körü körüne ezberci olduğunu, eleştirel düşünceyi ya da yaratıcılığını teşvik etmediğini, bunun da 21 yüzyıl için kendilerinin ihtiyaçlarını karşılamadığını savunuyor.

Yağmurun altında bir araya gelerek eğitim sisteminde reform talep eden öğrenciler, “Aptallaştığımı hissediyorum” ve “Beynim ufalıyor” yazılı dövizler taşıdı.

17 yaşındaki Balazs Fuzfa, yaptıklarının esasında eğitim reformu eylemi olduğunu ancak buna hükümet karşıtı bir protesto denilebileceğini de söyledi.

Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Flora Kokendi, eğitim sisteminin kötülüğüne inandığı için eyleme katıldığını aktardı.

Eylemde dağıtılan broşürde, “Tüm öğrencilere adil, demokratik ve modern bir eğitim” denerek ders kitaplarının özgürce seçilmesi ve zorunlu ders saatlerinin azaltılması talep edildi.

Macaristan’daki iktidar partisi 2010’dan beri iki dönemdir görevde. Gelecek seçim 8 Nisan’da.