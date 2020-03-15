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Yaramazlara biraz batar!

Macaristan’da ‘corona’ nedeniyle ilk ölüm

Macaristan’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de corona teşhisi konularak Del-Pesti Merkez Hastanesi’ne kaldırılan 75 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Söz konusu can kaybının ardından, Macaristan’ta corona virüsü kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

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