Macaristan’da ‘corona’ nedeniyle ilk ölüm

Macaristan’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de corona teşhisi konularak Del-Pesti Merkez Hastanesi’ne kaldırılan 75 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Söz konusu can kaybının ardından, Macaristan’ta corona virüsü kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.
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