Macaristan, sığınmacıların doğrudan gözaltına alınmasını ‘sağlayan’ yasayı onayladı

Macaristan’da parlamento ülkeye giren sığınmacıların doğrudan gözaltına alınmasını ‘sağlayan’ yasayı onayladı.

Reuters’ın geçtiği habere göre söz konusu sığınmacılar ülkenin güney sınır bölgelerinde kurulacak kamplarda tutulacak. Yeni yasayla beraber ülkede halihazırda yer alan ve Macaristan’dan sığınma talep eden mülteciler de gözaltına alınıp bu kamplara götürülecek. İltica talebinde bulunanlar da başvuruları tamamlanana kadar mülteci kamplarında kalacak ve ülkeyi de terk edemeyecek.

Sınırdaki tel örgülere elektrik

Macaristan, bu yasanın yanı sıra Sırbistan sınırına inşa edilen tel örgülere elektrik vereceğini duyurdu. Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, 150 kilometrelik alanda inşa edilen tel örgünün 1 Mayıs’a kadar bitirilmesinin planlandığını, tel örgülerin termal kamera ve diğer teknolojik donanıma sahip olacağını belirtti: “Yeni ‘akıllı tel örgü’nün teknik kapasitesi öncekine göre çok daha yüksek. İleri teknoloji sayesinde tel örgüye insan hayatını tehlikeye atmayan elektrik de verilecek. Bu sistem merkeze ve nöbetçilere sığınmacıların nereden sınırını geçmeye çalıştığı bilgisini gönderecek.”