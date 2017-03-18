Macaristan başbakanı AB’nin ‘kulağını çekti’: Güvenliğimiz Türkiye’ye teslim edilmemeli

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile imzaladığı geri kabul anlaşmasını, Avrupa ülkeleriyle yaşanan diplomatik krizde ‘koz’ olarak kullanması üzerinden AB’nin mülteci politikasını eleştirdi.

BBC Türkçe’den Tarık Demircan’ın haberine göre, Orban, cuma günü katıldığı bir radyo programında Türkiye ve AB arasında var olan sözleşmenin iptal edilmesi olasılığının altını çizerek, AB’nin Türkiye’ye karşı daha dikkatli ve hassas bir politika izlemesi gereğini vurguladı.

Orban Macaristan tarihini anımsatarak, ‘Tarih güvenliğimizin sadece ve sadece Türkiye’nin eline teslim edilmesinin doğru olmadığını gösteriyor’ diyerek Brüksel’in bu gerçeği kavrayamadığını belirtti.

Macaristan başbakanı, Avrupa Birliği’nin kendi güvenliğini Türkiye’nin eline teslim ederken, Türkiye’deki antidemokratik uygulamaları sürekli olarak eleştirmesini anlayamadığını ifade etti.

Orban, AB’yi kendi güvenliğini sağlamak için adımlar atmaya çağırarak Macaristan’ın mülteci sorununa yaklaşımıyla ‘övündü’: “Macaristan kendi sınırlarına ikinci tel örgülerini acil bir şekilde çekiyor, topraklarını koruyor. Biz bu şekilde sadece Macaristan’ı değil, Almanya ve Avusturya’yı da koruyacağız.”

Macaristan’da parlamento geçen günlerde ülkeye giren sığınmacıların doğrudan gözaltına alınmasını ‘sağlayan’ yasayı onaylamıştı.

Bu yasanın yanı sıra Sırbistan sınırına inşa edilen tel örgülere elektrik verileceği de duyurulmuştu. 150 kilometrelik alanda inşa edilen tel örgünün Mayıs başına kadar bitirilmesi planlanıyor.