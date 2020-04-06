Macar orkestra, otomobille sokak sokak gezerek Budapeştelilere klasik müzik dinletiyor

Sokağa çıkma yasağı uygulanan çoğu ülkenin önde gelen kültür-sanat kurumları etkinlik ve performanslarını dijital ortamda sürdürüyor. Macaristan’ın MAV Senfoni Orkestrası ise sıradışı bir yol seçti. Otomobille sokak sokak gezip Strauss’u, Mozart’ı halkın ayağına götürüyorlar.

Her gün orkestra üyesi bir grup üzerine hoparlör yerleştirilen iki araçla yola çıkıyor ve başkent Budapeşte’de tur atıyor. Eski konserlerin kayıtlarını çalarak geçtikleri sokaklardaki Budapeştelilere dinletiyor.

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“Bu ortamda neşeli şeyler çalmaya çalışıyoruz” diyen orkestranın kemancılarından Attila Kovács, insanların cama, balkona çıkıp dinlediğini ve genellikle alkışla, tempo tutarak, el sallayarak, hatta tek başına dans ederek memnuniyetini dile getirdiğini ifade ediyor.

“Sadece bir kere bir kadın hışımla kapının önüne çıktı ve çocuğunu uyuduğunu söyleyerek müziği kapatmamızı istedi” diyen trompetçi Kálmán Kovács ise müziğin zor zamanlarda insanlara iyi geldiğinin altını çiziyor.

Budapeşte’de, orkestra üyelerinin kendi sokaklarına uğramasını isteyenler Facebook sayfası aracılığıyla ‘istek’ yapabiliyor.