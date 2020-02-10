Maç sırasında stadyumun dışından atılan taş futbolcunun yaralanmasına neden oldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Bölgesel Amatör Lig’de 1911 Çerkezköyspor ile Vizespor arasında dün oynanan karşılaşma sırasında stadyum dışından sahaya atılan taş, futbolculardan Furkan Şerifoğlu’nun başına isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Fotoğraf: DHA

İki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk devresinin uzatma dakikalarında 1911 Çerkezköyspor oyuncusu Şerifoğlu, saha kenarında iken saha dışından atılan taşla yere yığıldı. Başına isabet eden taşla acı içinde kendini yere bırakan Şerifoğlu’na ilk müdahaleyi sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri yaptı. Şerifoğlu, tedavisinin ardından karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti.

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Polis taş atan kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürürken, karşılaşmayı 1911 Çerkezköyspor 2-1 kazandı.