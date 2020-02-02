Maç karakolda bitti: Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, 1’inci Amatör Küme maçında kırmızı kart gören futbolcu hakeme yumruk attı. Maçı tatil eden hakem, karakola gidip, oyuncudan şikayetçi oldu.

Fotoğraf: DHA

Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor karşılaştı. Geyvespor’un 1-0 önde olduğu maçta TÜVASAŞ Demirsporlu Yıldıray Kenet, karşı takımdan Murat Kaba’ya faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Bilal İnci, Kenet’e ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

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Kenet bunun üzerine hızla hakemin üzerine doğru giderek yumruk attı. Saldırıya uğrayan hakem, maçı tatil etti. Karakola giderek Kenet’ten şikayetçi oldu.

Kenet hakkında, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra adli işlem başlatıldı.