Maç içinde Şenol Güneş’e tepki gösteren Ümit Özat: Her pozisyonda kulübeden 10 kişi fırlıyordu, ona itiraz ettim 

Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldukları maç sırasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş’e tepki gösteren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “Her pozisyondan sonra kulübeden 10 kişi birden dışarı fırlıyordu. Ona itiraz ettim” dedi.

‘Göz göze gelmemek için içeri girdim’

Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Özat, “Neden maç bitmeden soyunma odasına gittiniz?” sorusu üzerine şunları söyledi: “45 saniye vardı. Zaten 3-0’dı. Aslında öfkeli olduğum bir durum var oyun içerisinde yaşananlardan dolayı. Herhangi bir sorun, sıkıntı yaşanmasın diye erkenden içeri girdim. Çünkü maç sonu bazen bizler de sinirlerimize hakim olamıyoruz. Çok da fazla göz göze gelmemek için erkenden içeri girdim.”

‘Hakem ister istemez etkileniyor’

Basın toplantısında da bu konuya değinen kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, şöyle konuştu: “Şenol hoca beni ilk defa milli takıma alan, bana milli takım formasını ilk giydiren kişi. Her maçtan önce de farklı takımlarla da karşılaşsak gider elini öperim. Ben sadece şuna itiraz ettim; herkesin bir kulübesi var. Hepimiz insanız, duygusalız. O kazanma arzusu, stresi ona da, bana da yanlış hareketler yaptırıyor olabilir. Sadece şunu ifade ettim; her pozisyondan sonra kulübeden 10 kişi birden dışarı fırlıyor. İster istemez hakem bundan etkileniyor. Etkilenmediğini söylemek mümkün değil. O zaman ya aynı şansı bize de vereceksiniz, ya da o şansı onlara da vermeyeceksiniz. Bunu söyledim. Yani her pozisyonda, en ufak bir şeyde kart için itiraz… Tabii ben ona kalkıp da nasıl davranacağını öğretecek değilim. Ama sen orada en azından arka tarafı durdurabilirsin. Ben kulübeme çıkmayın diyorum. Çünkü orada hakem var. neticede futbol oynuyorsunuz. Kazanırsınız, kaybedersiniz. Futbolda bunlar var. Ama ben kulübeme hakim olmazsam, her pozisyonda sahaya hakemin üzerine çullandığını görmek benim çok hoşuma gitmez. Böyle bir şeyim oldu.”

‘Çekinecek ne var!’

Akhisar Belediyespor’u çalıştırdığı dönemde Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından, “Bazen teknik adamlar da kenarda çaresiz kalıyorlar. Ben de bugün bunun bir örneğini yaşadım” diyen teknik direktör Tolunay Kafkas’ın bu görüşüne katılmadığını dile getiren Özat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiç de öyle bir şey hissetmedim. O gün için Tolunay ağabey bunu kendi takımı için demiş olabilir ama baktığınız zaman Uğur’un pozisyonu gol olsa veya ilk golden önceki pozisyonda doğru pas atsak… Hisssedecek ne var, ölüm mü var bu işin içinde? Hangi stat çıkılmaz değil, hangi takım yenilmez değil. Benim takımımın maliyeti 5, Beşiktaş’ın maliyeti 60 milyon avro. Neyi konuşuyoruz yani! Çekinecek ne var! Benim o takımların formasını giyen oyuncularım da var. Biz de zamanında o büyüklükte takımların formasını giydik. O zaman futbolu zaten bir yere getiremezsiniz. O gün için belki Beşiktaş çok iyi, kendileri çok kötü oynadı. Bunun için bu yorumu yapmış olabilir. Yoksa her maç için bunu söylemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Kimse yenilmez değil. Adam Barnebau’dan çıkıyor, Camp Nou’dan çıkıyor. Buradan mı çıkamayacak, ne var yani! Atla deve değil.”