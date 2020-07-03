Mabel Matiz: Bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim

Şarkıcı Mabel Matiz, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) kendisine yer verilen bir soru nedeniyle soruşturma başlatmasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: Facebook/MabelMatiz

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 27 Haziran’daki ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) Türkçe bölümünde Matiz’in şarkılarından bahsedilen bir okuma parçası ve buna bağlı iki soru yer almıştı.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, kurumun ‘milli, manevi ve toplumsal değer yargıları konusunda hassas olduğunu’ belirterek soruyu hazırlayanların görevden uzaklaştırılacağını dile getirmişti.

Twitter’dan paylaşımda bulunan Matiz, şunları kaydetti: “Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak.

Eh, hayatın sınavları bitmez demiştim : ) Bi’ yoklama da burdan geldi. Yoğun destek ve sevgi mesajlarınızı içim büyüyerek okuyor ve kabul ediyorum. Bugüne dek müziğimle anlatmak istediğim şeyin ne kadar iyi anlaşıldığını yine sizin yazdıklarınızdan anlıyor ve daha da güçlü hissediyorum.Müziğimi yapmaya, hikayeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim. Bir başka sınavda görüşmek üzere…”