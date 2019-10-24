Maaşlarını isteyen metal işçilerine polisten biber gazı: 30 gözaltı

Eskişehir’de maaş alamadığı için bir AVM önünde açlık grevine başlayıp yürüyüş yapmak isteyen işçilere karşı polis biber gazı kullandı. 30 işçi gözaltına alındı.
Kentte aynı şirkete ait üç fabrikadan dört aydır maaş ödenmediğini söyleyen Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, önceki gün kent merkezindeki alışveriş merkezinin önünde çadır kurarak açlık grevine başladı.
Grup bugün Ankara’ya doğru yürüyüşe geçince çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla müdahale etti. İşçiler arasında bulunan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan 30 işçi emniyete götürüldü.