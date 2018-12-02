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Yaramazlara biraz batar!

Maaşlarını istemişlerdi: Yeni havalimanında işçiler zorla şantiyeden çıkarılıyor

İstanbul Havalimanı şantiyesinde ücretleri ödenmeyen işçiler şantiyeden çıkarılmaya çalışılıyor.

Fotoğraflar: DHA

Yeni havalimanı inşaatı işçileri kötü çalışma şartları ve haklarını alamadıkları gerekçesiyle 14 Eylül’de eylem başlatmıştı. Aynı gece koğuşları basılarak gözaltına alınan 400’den fazla işçiden bir kısmı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. İşçilerden 24’ü tutuklanmıştı.

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Şantiyede DSG İnşaat bünyesinde çalışan 150 işçi, dün (Cumartesi) öğlen saatlerinde koğuşlarından güvenlik görevlilerinin zoruyla dışarı çıkarılmaya çalışıldı.

İşçilerin tepkilerini, İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) sosyal medya hesaplarından paylaştı: “3. havalimanı şantiyesinde DSG bünyesinde çalışan 150 işçi arkadaşımız aylardır ücretlerini alamıyor. Birikmiş ücretlerini isteyen işçi arkadaşlarımız şantiyeden zorla çıkartılmaya çalışılıyor.”

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İYİ-SEN sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İGA’nın işçileri ‘jandarma zoruyla’ çıkartmakla tehdit ettiğini söyledi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Meclisi’ne göre havalimanının inşa edilmeye başlandığı 2013’ten bu yana 39 işçi hayatını kaybetti.

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