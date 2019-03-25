Maaşının yüzde 80’ini öğrencileri için harcayan Kenyalı Tabichi yılın öğretmeni seçildi

Maaşının yüzde 80’ini öğrencileri için harcayan Kenyalı fen bilimleri öğretmeni Peter Tabichi, Varkery Vakfı tarafından verilen Küresel Öğretmen Ödülü’ne layık görüldü.

Fotoğraf: Varkery Vakfı

Eğitim standartlarının iyileştirmesi için çalışan Varkery Vakfı, Pwani adlı köydeki ortaokulda çalışan Tabichi’nin 70-80 kişilik sınıflarda, kitap ve kıyafet alamayan öğrenciler eğitimini sürdürebilsin diye sarf ettiği çabalardan dolayı ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

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Kilometrelerce öteden okula gelen yoksul öğrencilerine destek olmak için çaba harcayan 36 yaşındaki öğretmen, 1 milyon dolarlık (yaklaşık 5.67 milyon lira) para ödülünü de eğitim için kullanacağını açıkladı. 179 ülkeden 10 bin aday arasından seçilen Tabichi, Dubai’de düzenlenen törende ödülünü aldı.

Törendeki konuşmasında öğrencilerinin çoğunun anne veya babasının olmadığını belirten öğretmen, “Sorun sadece para değil, öksüz yetim çocukların şefkate de ihtiyacı var” dedi. Bilimin önemine değinen Tabichi, sadece Kenya’da değil Afrika’nın dört bir yanında çocukların bilime ilgisini artırmak istediğini söyledi.

Afrika’daki gençlerin potansiyeline de değinen Tabichi şunları söyledi:“Afrika başarılı bilim insanları, mühendisler, girişimciler yetiştirecek. Bir gün isimleri dünyanın her köşesinde duyulacak. Toplumu eğitimin önemi konusunda ikna etmek zor oldu. İmkansızlıklar nedeniyle çocuklar okulu bırakmasın diye maddi destek veriyorum. Özellikle ailelerin kız çocuklarını okutmak yerine okula göndermeleri için büyük çaba sarfediyorum. Ödül beni gelecek konusunda umutlandırdı. Çabalarımın boşa gitmediğini gördüm.”